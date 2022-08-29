Только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня были "прилеты" от Вооруженных сил Украины по Херсону, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке, Бериславу.

Прорвана первая линия обороны россиян в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Он отметил, что "география уничтожения рашистов расширяется".

Відео дня:

При этом Хлань сообщил, что только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня были "прилеты" от Вооруженных сил Украины по Херсону, Антоновка, Олешках, Новой Каховке, Любимовке, Бериславе.

В Telegram председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким по поводу частичного отступления российских оккупантов на Херсонщине пошутил, что ему сообщают о "резком росте спроса на надувные лодки и матрасы на правом берегу Днепра", намекая на разбомбленные мосты, и что оккупантам придется бежать именно на таких плавсредствах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Юг" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.

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