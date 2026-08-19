Цены за год значительно выросли: сколько стоит собрать ребёнка в школу

Расходы родителей первоклассника и ученика средних или старших классов будут разными.

Средний чек на покупки к школе в 2026 году вырос до 15% в зависимости от категории товаров, сообщили УНИАН в пресс-службе Prom.

"Если сравнивать с прошлым годом, больше всего вырос средний чек на рюкзаки и школьную форму – примерно на 15%. Рюкзаки и портфели в этом сезоне в среднем стоят 1 437 грн, тогда как в прошлом году – 1 253 грн. На школьную форму средний чек вырос с 835 грн до 958 грн. В категории канцелярских товаров изменения значительно меньше. На школьные принадлежности средний чек составляет 377 грн, что на 6% больше, чем в прошлом году, а на школьные и детские канцтовары – 439 грн, что на 3% больше", – подсчитали в компании.

Чаще всего в этом сезоне украинцы покупают школьные рюкзаки, тетради и дневники, закладки и наклейки, пеналы, линейки и угольники.

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"Быстрее всего растет спрос на закладки для книг и наклейки – количество заказов выросло почти в 2 раза. Линейки и угольники заказывают на 63% чаще, а тетради и дневники – на 59%. Растет спрос и на более дорогие товары. Школьные рюкзаки и портфели в этом сезоне заказывают на 43% чаще, чем в прошлом году, а пеналы – на 29%", – сообщают на маркетплейсе.

Кого собрать дешевле – первоклассника или старшеклассника

Стоимость подготовки к школе зависит от того, что именно входит в список покупок, в частности, нужно ли покупать форму и обувь.

"Базовый набор для первоклассника без формы и обуви обойдется примерно в 1 500–3 500 грн. Для учеников старших классов бюджет в значительной степени зависит от выбора одежды и обуви, а также дополнительных покупок – ланч-бокса, бутылки для воды или гаджетов", – сообщают в Prom.

Средний чек на школьную форму для учеников средних классов на маркетплейсе составляет около 1 200 грн, для первоклассников – около 1 000 грн. На обувь для школьников средних классов в среднем тратят 1 600 грн, а для первоклассников – около 720 грн.

Если родители хотят сэкономить на подготовке к учебному году без потери качества, то откладывать покупки не стоит, говорят специалисты маркетплейса.

"Прежде всего, не стоит откладывать все покупки на последний момент. Часть товаров, которые не зависят от роста ребенка, – рюкзак, канцелярские принадлежности, пенал, тетради – можно приобрести заранее. Это дает больше времени, чтобы сравнить цены у разных продавцов и выбрать оптимальный вариант", – советуют в компании.

Учебный год 2026–2027 – последние новости

На прошлой неделе УНИАН проверил актуальные цены в украинских магазинах и подсчитал, сколько стоит базовый набор школьника в этом году.

Что касается более старшей категории, то в Украине планируют увеличить стипендии для студентов и предоставить им возможность сдать Национальный мультипредметный тест во второй раз. При этом хотят избежать повышения платы за проживание в студенческих общежитиях.

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