Хмара рассказал, как видит мобилизацию и ситуацию в войске

Риск для военнослужащего должен быть сведен к минимуму, заявил Хмара.

По вопросу мобилизации должно быть принято комплексное решение, и в настоящее время над этим ведется работа.Об этом заявил новоназначенный министр обороны Евгений Хмара во время выступления в Верховной Раде.

"По вопросу мобилизации должно быть принято комплексное решение. И первая важная составляющая – это ситуация в армии, достойное отношение к воинам, условия прохождения службы и ведения боевых действий. Это способы набора личного состава, экипировка, тренировки, обеспечение вооружением, их восстановление", – подчеркнул он.

Хмара отметил, что от выполнения этой задачи необходимо двигаться дальше – к плану мобилизации.

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"Он напрямую зависит от плана и видения войны. Оно должно быть сформировано, выкристаллизовано. Все это мы отрабатываем с главнокомандующим, Генштабом, будет доклад президенту Украины", – сообщил Хмара.

О человеческом капитале

Министр обороны отметил, что жизнь и здоровье воинов – безусловная ценность, а технологии нужны для того, чтобы украинский защитник имел преимущество, чтобы риск для человека был сведен к минимуму:

"Моя задача – общаться с защитниками напрямую: слушать командиров, слушать воинов, слушать раненых.По собственному опыту я также знаю, что воин мотивирован тогда, когда чувствует уважение к себе, получает качественную подготовку и справедливые правила службы".

О развитии оборонной промышленности

Кроме того, Хмара отметил, что оборонно-промышленный комплекс – это основа украинской силы сегодня и безопасности на долгие годы вперед. Поэтому стоит задача развивать его и наращивать производство.

Кто такой Евгений Хмара

Евгений Хмара – боевой офицер с 20-летним опытом службы в спецподразделениях. Участвовал во многих операциях во время полномасштабного вторжения России в Украину, в частности освобождения Киевщины. Выполнял боевые задания на Донбассе, а также участвовал в спецоперации по освобождению острова Змеиный.

В 2006 году Хмара приступил к службе в отряде спецназначения "Омега". А с 2011 года служил в спецподразделении СБУ "Альфа". С 2023 возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ.

В августе 2023 года Хмаре присвоено звание бригадного генерала, а в июне 2024 года – генерал-майора. В январе 2026 года он временно исполнял обязанности главы СБУ. С 20 июля 2026 занимал должность заместителя министра обороны и в.и.о министра.

Хмара имеет высшее образование, полученное в профильных учебных заведениях системы безопасности и обороны Украины, неоднократно проходило подготовку в зарубежных учебных заведениях.

Назначение Хмары министром обороны

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны.

За это решение проголосовали 312 народных депутатов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Хмара – боевой офицер, который неоднократно рисковал жизнью ради Украины.

Евгений Хмара, выступая в парламенте, отметил, что заставить врага пойти на мир можно только силой украинской армии, технологическими и симметричными решениями.

Он подчеркнул, что сегодня Украина наносит удары даже по Сибири. По его словам, российский ОПК, военная логистика, топливная инфраструктура, вся экономическая база врага – это украинские цели, и действовать нужно быстро.

При этом он подчеркнул, что на фронте необходимо перехватить инициативу во всех направлениях – на суше, на море, в воздухе, в информационном пространстве.

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