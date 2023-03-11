На выезд из Донецкой и Луганской областей в РФ зафиксированы большие очереди.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что коллаборанты массово бегут в Россию со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Есть информация об огромных очередях сегодня на выезд с территории Донецкой и Луганской области в сторону РФ. Те коллаборанты, которые там были и помогали (российским оккупантам – УНИАН), стоят в очередях, чтобы покинуть эти территории... Они чувствуют, что в ближайшее время там может быть "горячо" и могут различные события происходить", – заявил Данилов в эфире информационного телемарафона.

По словам секретаря СНБО, это связано с тем, что коллаборанты следят за ситуацией на фронте и видят значительное количество ликвидированных российских военных.

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"Они все это чувствуют. И, поверьте, в ближайшее время будут чувствовать гораздо больше", – подчеркнул Данилов.

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Российские захватчики готовятся к проведению очередной волны мобилизации на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. По данным Центра нацсопротивления, под прицелом врага оказались подростки, школам уже приказано передавать списки юношей 2006 года рождения.

Кроме того, на фоне больших потерь во вражеских войсках во временно оккупированном Донецке так называемые "военкоматы" начали искать офицеров запаса среди пенсионеров.

В то же время мобилизованных в так называемых "Л/ДНР" россияне заставляют брать паспорта РФ. Так оккупанты хотят заставить людей подписать долгосрочные контракты на прохождение службы.

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