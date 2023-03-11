В противном случае военнослужащим и членам их семей могут отказать в выплатах.

Оккупанты заставляют мобилизованных из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей отказываться от паспортов "Л/ДНР" в пользу российского гражданства.

"Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, военное руководство Вооруженных сил РФ в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ", - сказано в вечерней сводке Генштаба.

Отмечается, что для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина РФ.

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"Таким образом оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого "паспорта Л/ДНР" в пользу российского гражданства. В противном случае военнослужащим и членам их семей угрожают в отказе всех установленных выплат и социальной защиты предусмотренного для военнослужащих ВС РФ", - рассказали в Генштабе.

Мобилизация на оккупированных территориях

Российские захватчики заставляют жителей оккупированных территорий участвовать в войне против Украины, проводя принудительную "мобилизацию". Враг не принимает во внимание даже возраст "призывников". В январе оккупанты приняли решение бросать на войну выпускников школ. В Донецкой области ставят на воинский учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения, на Луганщине – подростков 2006 года рождения.

В Крыму тем временем ищут лиц, которые еще не принимали участия в боевых действиях против Украины.

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