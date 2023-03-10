Вручение организовали в местных оккупационных администрациях и Домах культуры.

В оккупированных населенных пунктах Донецкой области коллаборантам выдали партбилеты провластной в РФ политической партии "Единая Россия".

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Согласно сообщению, партийные билеты партии "Единая Россия" выдали предателям Украины в населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка. Вручение организовали в местных оккупационных администрациях и Домах культуры.

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Новости с фронта: что происходит на Донбассе

Пока коллаборанты на Донбассе мечтают о политической карьере в партии Путина, его оккупанты массово гибнут на всех направлениях и выполняют приказы о бессмысленных лобовых штурмах.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 156 990 оккупантов -+ 870 за сутки.

Враг не прекращает попыток штурмовать Бахмут за счет всей живой силы и техники. Также бои не затихают на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские воины держат оборону.

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