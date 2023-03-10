В оккупированных населенных пунктах Донецкой области коллаборантам выдали партбилеты провластной в РФ политической партии "Единая Россия".
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
Согласно сообщению, партийные билеты партии "Единая Россия" выдали предателям Украины в населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка. Вручение организовали в местных оккупационных администрациях и Домах культуры.
Новости с фронта: что происходит на Донбассе
Пока коллаборанты на Донбассе мечтают о политической карьере в партии Путина, его оккупанты массово гибнут на всех направлениях и выполняют приказы о бессмысленных лобовых штурмах.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 156 990 оккупантов -+ 870 за сутки.
Враг не прекращает попыток штурмовать Бахмут за счет всей живой силы и техники. Также бои не затихают на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские воины держат оборону.