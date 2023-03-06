Российские захватчики принимают меры для восполнения потерь своего оккупационного личного состава, которые они несут в войне против Украины. Во временно оккупированном Донецке "военкоматы" начали искать офицеров запаса среди пенсионеров.
"Противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры по их пополнению. Недавно во временно оккупированном Донецке, военные комиссариаты получили указание относительно уточнения персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно. А также солдат, сержантов и прапорщиков запаса в возрасте до 50 лет", – говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в гостинице "Донбасс" города Кадиевка временно оккупированной Луганской области работает захватническая военно-врачебная комиссия.
"Работа ВЛК направлена на признание годными раненых военнослужащих 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск для дальнейшего их возвращения в строй. Таким образом российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения", – сказано в сводке.
Потери России в Украине
По состоянию на утро 6 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было ликовдовано 153 770 российских захватчиков. Враг потерял в общей сложности 3423 танка, 6703 бронемашины и сотни единиц другой техники.
Ранее украинские военные мощно ударили по российским оккупантам на Кинбурнской косе. Там уничтожены вражеская РСЗО, артиллерийская установка и склад с боеприпасами.
Кроме того, бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ на одном из направлений разбили целое подразделение оккупантов. Большинство захватчиков были одеты в украденную форму ВСУ.
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