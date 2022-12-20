Захватчики продолжают нести большие потери в боях с ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские войска ликвидировали более 99,2 тыс. российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 99 тыс. 230 российских военных, из которых 430 ликвидированы за прошедшие сутки.

Также враг потерял: танков ‒ 2 тыс. 995 (7 за минувшие сутки), боевых бронированных машин ‒ 5 тыс. 974 (5 за сутки), артиллерийских систем – 1 тыс. 960 (7 за сутки), реактивных систем залпового огня – 410, средств ПВО ‒ 212, самолет – 281, вертолетов – 266 (2 за сутки), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 тыс. 680 (23 за сутки), крылатые ракеты ‒ 653, корабли/катера ‒ 16, автомобильной техники и автоцистерн – 4 тыс. 599 (7 за сутки), специальной техники ‒ 177 (2 за сутки).

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Российские войска и в дальнейшем сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В течение 19 декабря ВСУ отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов.

Под Бахмут, по словам самих военных, россияне стягивают все, что является боеспособным. Однако у противника нет ни стратегических, ни тактических успехов на этом участке фронта.

Одновременно Россия перебрасывает в Беларусь новую партию техники. Ни военные, ни аналитики не исключают, что ВС РФ попытаются пойти в еще один "поход" на Киев.

ВСУ продолжают уничтожать базы и склады российских захватчиков. Накануне Генштаб подтвердил поражение места скопления сил и техники врага в районе Чаплынки Херсонской области.

В течение 20 декабря украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

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