Российские захватчики нанесли 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов.

Как говорится в Оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook противник и в дальнейшем сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону на других направлениях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопопивка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области", - говорится в сводке.

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При этом, в течение суток противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.

Также сказано, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено. Определены подразделения вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

В то же время, на Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Тимоновичи, Карповичи и Костобобров Черниговской области и Нововасильевка, Кондратовка, Водолаги, Запселье и Ездокое на Сумщине.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двухречная Харьковской области.

Также на Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крохмальне, Берестовое Харьковской области и Новоселовське, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопопивка и Дубрава Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям в районах тридцати населенных пунктов. В частности, это - Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Кроме того, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Под поражение попали районы населенных пунктов Темирівка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское Токаревка и Миловое на Херсонщине.

Война в Украине: последние новости

Российские оккупанты пытаются штурмовать Бахмут. Президент Зеленский отметил, что город Бахмут в Донецкой области украинские защитники держат хоть российские оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены.

Несколько раньше появились шокирующие кадры из Бахмута, где сейчас ведутся тяжелые бои.

На Запорожском направлении ВСУ беспощадно уничтожают базы оккупантов, а на Херсонском направлении русские обороняются.

По мнению руководителя Главного управления разведки генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года. В то же время президента Украины Владимир Зеленский отмечает, что не знает, когда может завершиться война.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что война завершится победой Украины, но не раньше весны-лета.

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