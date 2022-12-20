В частности, поражены районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по позициям русских захватчиков, сбиты два вражеских вертолета.

"Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета", - говорится в сводке Генерального штаба В Facebook.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 3 районы сосредоточения живой силы противника.

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Отдельно сказано, что враг продолжает нести потери, потому что подтверждено поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Ситуация на фронте - что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия стремительно теряет боевые единицы своего авиационного парка.

При этом отмечается, что за минувшие сутки, 18 декабря, морские пехотинцы ликвидировали 14 русских оккупантов. А общие боевые потери русских составили 98 800 человек.

Кроме того, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в районе оккупированного Мелитополя российские войска повторяют тот же сценарий, по которому они действовали перед отступлением из Херсона.

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