Вражеский снаряд упал рядом с машиной погибшего мужчины.

В понедельник, 19 декабря 2022 года, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате новой ракетной атаки погиб мужчина.

Как сообщил Херсонский городской совет в Telegram, вражеский снаряд упал рядом с машиной погибшего мужчины.

Пресс-офицер Комендатуры обороны города Херсон Дмитрий Плетенчук отметил, что одна из ракет снова попала в здание Херсонской облгосадминистрации. Вторая – в здание государственного учреждения.

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Кроме того, пострадало учебное заведение. Вражеский снаряд пробил крышу здания.

"Российские войска начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300, пытаясь поразить город с большего расстояния", – добавили в горсовете.

Ситуация на Херсонщине

В воскресенье, 18 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона. В результате атаки пострадали три человека.

Днем ранее россияне обстреляли штаб гуманитарной помощи в пригороде Херсона. Одна женщина скончалась от полученных ранений, а еще два человека оказались в больнице.

Кроме того, ходят слухи о том, что оккупанты отступают с левого берега Херсонской области. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне хотят отойти дальше от радиуса поражения украинской артиллерии. В то же время специалист отмечает, что россияне перегруппировываются и заманивают ВСУ в ловушку.

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