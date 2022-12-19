Россия стягивает на Бахмутское направление все, что является боеспособным.

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко заявил, что ситуация на Бахмутском направлении остается контролируемой. Враг не имеет ни стратегических, ни тактических успехов на том участке фронта.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что ситуация вокруг Бахмута все еще сложная. Однако российским оккупантам не удается прорвать нашу оборону.

"Ситуация продолжает быть сложной. Сказать, что она положительная, нельзя, но главный позитив заключается в том, что врагу не удается ничего сделать. Все его попытки прорвать нашу оборону, захватить или окружить Бахмут успеха не имеют", – объяснил Ильенко.

Видео дня

Военный напомнил, что это все дается большой ценой. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои.

"Это все дается большой ценой. Враг не может продвинуться, у него нет ни стратегических, ни тактических успехов, хотя он сюда бросает все, что у него есть сейчас. Все, что является боеспособным, стягивается сегодня на Донбасс и, прежде всего, на Бахмутское направление. Бои очень тяжелые, бои сверхсложные. Несмотря на все эт, ситуация является контролируемой", – резюмировал Ильенко.

Бои за Бахмут: последние новости

Британские разведчики заявили, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" пока играют важную роль в боях возле Бахмута. Оккупанты используют против украинской армии плохо обученных осужденных.

Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что из-за "вагнеровцев" в армии РФ усиливается раскол. По оценке экспертов, роль наемников Пригожина в операциях вокруг Бахмута может поспособствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также будет дискредитировать марионеток Кремля из "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что город Бахмут в Донецкой области украинские защитники держат, хоть российские оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены.

Вас также могут заинтересовать новости: