Негативный сценарий предусматривает более длительную и интенсивную войну.

Эксперты Международного валютного фонда в меморандуме обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны, которая продлится до середины 2026 года.

Как указывается в документе, негативный сценарий предусматривает более длительную и интенсивную войну. Это приведет к более длительному и интенсивному шоку для экономики, чем при условии базового сценария, который предусматривает окончание войны в четвертом квартале 2025 года.

Так, негативный сценарий демонстрирует рост общего дефицита внешнего финансирования до 177,2 млрд долларов по сравнению с 148 млрд долларов в базовом варианте. При этом прогнозы основных макроэкономических переменных также заметно хуже и предусматривают сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением. Также, отмечают эксперты, инфляция в этом случае будет выше и устойчивее.

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По расчетам МВФ, шок начнется в первом квартале 2025 года и будет иметь сильное влияние на настроения компаний и домохозяйств, а также на темпы возвращения мигрантов. Негативный сценарий также включает дальнейшие масштабные повреждения энергетической инфраструктуры и отключения электроэнергии.

В результате реальный рост ВВП будет слабее - то есть -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).

Высокие потребности в обороне и слабая экономическая активность приведут к дальнейшему росту дефицита бюджета в 2025-2026 годах. Снова появится дисбаланс на валютном рынке. Он сохранится в течение длительного времени, учитывая худшие показатели экспорта.

Восстановление производства в негативном сценарии более сдержанное, учитывая еще больший вред основному капиталу и ухудшение динамики рабочей силы, а также ослабление балансов. Из-за этого производство будет оставаться ниже довоенного уровня в течение более длительного времени.

В то же время текущий негативный сценарий предусматривает некоторое сближение с базовым уровнем в среднесрочной перспективе. Это поддерживается якорем вступления в Евросоюз, потоками обратной миграции и частными инвестициями.

"В целом, широкомасштабные обсуждения с властями планов действий в чрезвычайных ситуациях во время шестого обзора подтверждают, что программа остается надежной даже в случае такого негативного сценария. Очень сильные политические обязательства власти и послужной список, а также возобновленные гарантии финансирования от международных партнеров и ожидаемое облегчение долгового бремени, вселяют уверенность в том, что даже в этом обновленном негативном сценарии цели программы по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, восстановление устойчивости долга и обеспечения среднесрочной внешней жизнеспособности могут быть достигнуты", - заключают в МВФ.

Помощь от МВФ

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд по результатам шестого пересмотра Механизма расширенного финансирования (EFF) предоставит Украине еще около 1,1 млрд долларов. Там отметили, что Украина выполнила пять структурных маяков.

В октябре Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Отметки в 50 гривен доллар достигнет в 2028 году, то есть на год позже, чем прогнозировалось ранее.

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