Это уже второй пожар на российских кораблях за сегодня.

У россиян уже второй за сутки пожар на военных кораблях. Вслед за ледоколом "Ермак" вспыхнул катер береговой охраны пограничной службы России. Аудиозапись с перехватом радиопереговоров захватчиков опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведчиков, событие произошло 29 февраля в акватории Азовского моря. Как следует из перехваченного разговора, огонь охватил ходовую рубку российского корабля.

В результате пожара катер потерял бортовую систему связи, пятеро оккупантов получили травмы. В переговорах утверждается, что погибших на борту нет, но морякам понадобилась срочная помощь эвакуационной группы.

"Причины пожара на катере государства-агрессора России, а также характер потерь противника уточняется", - отметили в ГУР.

Потери российского флота: последние новости

Как писал УНИАН, за время полномасштабной войны в результате украинских атак Россия потеряла треть своего флота в акватории Черного моря. Согласно международным конвенциям, пролив Босфор в Турции становится закрытым для участников войны до ее окончания. Из-за этого Россия не может компенсировать свои потери в Черном море.

Последней болезненной потерей для россиян стало затопление большого десантного корабля "Цезарь Куников" 14 февраля вблизи южного побережья Крыма. Он был атакован группой украинских морских дронов.

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