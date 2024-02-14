По словам главы ГУР, вражеский корабль был уничтожен пятью морскими дронами.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал уничтожение у берегов оккупированной Алупки российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".

Как отметил Буданов в комментарии ICTV, экипаж вражеского судна составляет 90 человек. Сколько из них россиянам удалось спасти, еще неизвестно.

"Поисково-спасательная операция россиян еще продолжается. Они ищут выживших, как им кажется – пока результаты не очень. Корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен 5 беспилотными аппаратами", – добавил Буданов.

Он отметил, что речь идет о морских дронах Magura V5.

Уничтожение корабля "Цезарь Куников"

Утром 14 февраля жители временно оккупированного Крыма сообщали о взрывах и стрельбе. Впоследствии в Сети появились кадры с дымом над морем. Предполагали, что был уничтожен один из российских кораблей.

Через несколько часов в Главному управлению разведки поделились видео, на котором видно, что российский БДК потопили у берегов Алупки морские дроны Magura V5.

Известно, что "Цезарь Куников" был одним из новейших кораблей вражеского флота. Примечательно, что этот корабль "засветился" не только во время российского вторжения в Украину. Его Москва использовала также в войнах в Сирии и Грузии.

Вас также могут заинтересовать новости: