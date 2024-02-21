Россияне стараются лишний раз в море не выходить, говорит Плетенчук.

После успешных атак на российские корабли в Черном море оккупанты начали рассредоточивать корабельно-катерный состав и периодически его передислоцируют. Об этом рассказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В эфире телеканала FREEДОМ он подчеркнул, что враг не может позволить себе полностью покинуть акваторию Черного моря, потому что тогда это будет капитуляцией. В то же время поврежденные или уничтоженные суда россиянам заменить сложно.

"Агрессор прекрасно понимает ситуацию уже достаточно давно. Поэтому принимает соответствующие меры, такие как рассредоточение корабельно-катерного состава, изменение пунктов базирования, периодическая передислокация кораблей между пунктами базирования, прежде всего Новороссийск, Сочи, Туапсе. Поэтому нельзя сказать, что он не реагирует. Прекрасно понимает опасность, однако вынужден все равно выполнять задачи в Черном море, покинуть акваторию полностью они не могут себе позволить, потому что тогда это называется словом "капитуляция". Однако стараются лишний раз не выходить в море", – объяснил он.

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По состоянию на утро 21 февраля, по словам Плетенчука в акватории было только два корабля противника. Ракетоносителей не было вообще. При этом он отметил, что россияне пытаются выполнять задачи и в дальнейшем – по крайней мере в прибрежных водах.

"В основном это охрана водного района пунктов базирования и контроль гражданского судоходства, прежде всего в Керченском проливе, который, согласно нашим украинским припам, сейчас закрыт для судоходства, потому что это территориальные воды Украины, и мы их имеем право закрывать", – рассказал спикер ВМС ВСУ.

Плетенчук добавил, что благодаря действиям Сил обороны Украины Россия потеряла треть своего флота в акватории Черного моря.

"Поврежденные или ликвидированные корабли Черноморского флота РФ достаточно сложно заменить, учитывая то, что Босфор закрыт для прохода военных кораблей, в связи с действием Конвенции Монтре 1936 года. Соответственно, не имеет смысла пополнять, потому что даже те корабли, которые есть в наличии сейчас, они не выполняют в полном объеме те задачи, для которых они там присутствуют. Более того, чем больше будет кораблей, тем больше будет целей, тем больше будут потери. И они это прекрасно понимают", – резюмировал он.

Уничтожение кораблей РФ: это стоит знать

Утром 14 февраля вблизи берегов оккупированного Крыма морские дроны поразили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что корабль вез груз из Новороссийска в оккупированный Севастополь. БДК "Цезарь Куников" был уничтожен с помощью пяти морских дронов Magura V5.

Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что после потопления корабля в России пытаются скрыть потери среди экипажа. Для этого даже родственникам запретили публиковать информацию о моряках в соцсетях.

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