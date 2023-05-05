Тех, у кого были запланированы поездки, к вокзалу сопроводят правоохранители.

Начальник Управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников уверяет, что "никто не будет запирать людей дома" во время затяжного комендантского часа в Херсоне.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно долгого комендантского часа в Херсоне и обеспечения насущных потребностей людей в городе в это время.

"Мы анонсировали это еще три дня назад. Глава военной администрации Александр Прокудин отметил, чтобы люди запаслись всем необходимым на эти выходные. Но никто не будет запирать людей дома, в зданиях. Люди смогут, если им надо, выйти где-то поблизости, купить, что им необходимо, не хватает", - сказал Толоконников.

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Он также заверил, что тех людей, у кого были запланированы поездки, и которые имеют все подтверждающие документы, правоохранители сопроводят к вокзалу.

"Людям, которые не нарушают закон Украины, никакой не будет опасности. Этот комендантский час вызван тем, что правоохранительные органы должны свои меры отработать в Херсоне. И поэтому город закрывается на въезд и выезд, и передвижение в городе", - отметил представитель ОВА.

Комендантский час в Херсоне

Как сообщал УНИАН, в Херсоне с вечера 5 мая начнется комендантский час, который продлится 58 часов, - с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая.

В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города будет запрещено, также Херсон будет закрыт на въезд и выезд.

Коммунальщики, врачи и правоохранители будут работать в штатном режиме по согласованному списку, поэтому при необходимости к ним можно будет обратиться за помощью.

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