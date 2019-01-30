В Санкт-Петербурге по делу об убийстве задержали украинского кикбоксера

Спортсмен задержан сотрудниками Интерпола.

В Санкт-Петербурге Интерпол задержал украинского мастера спорта по кикбоксингу Вадима Оленчика, находящегося в розыске по делу об убийстве знакомого.

Об этом сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Он задержан. В розыск был объявлен по делу об убийстве, которое расследуют в Украине", - сказал собеседник агентства.

Задержанный является чемпиона мира по кикбоксингу. В розыск его объявили в 2017 году.

На данный момент Интерпол ждет запроса на экстрадицию.

Как сообщает издание "Фонтанка", Оленчика задержали 29 января. Произошло это в помещении МРЭО Курортного района, куда оперативники его фактически заманили, придумав несуществующее ДТП.

По данным издания, Оленчика с конца 2017 года разыскивают за убийство своего знакомого в Киеве, совершенное в октябре 2017 года. В материалах уголовного дела указано, что после того, как Оленчик с приятелем отдохнули в ночном баре, киевлянин был задушен, а его AUDI A4 исчезла.