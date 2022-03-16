Сообщение быстро убрали, но наблюдать, как разрушают систему государственных порталов в РФ, все равно приятно.

После вторжения в Украину Российская Федерация стала изгоем во всех смыслах. Даже в виртуальном пространстве предпринимаются попытки победить путинский режим. Вчера стало известно, что группировка Anonymous взломала сайт "Росатома" и выложила в свободный доступ гигабайты внутренней информации. А сегодня случился похожий инцидент — хакер "положил" порталы арбитражных судов РФ. Какое-то время ресурсы отображали жесткий призыв к импичменту Путина. Причем взлом, судя по тексту сообщения, совершил россиянин.

Администраторы сайтов арбитражных судов РФ отреагировали на действия хакера и отключили ресурсы, чтобы убрать призыв к импичменту. Однако в Сети сохранились скриншоты.

В сообщении взломщика было сказано: "Путин — террорист номер 1. Гаага ждет тебя и всех вас [представителей власти, — прим.] ублюдки. Импичмент. Свободу всем политзаключенным".

Далее в тексте присутствует обвинение граждан РФ в войне и комментарий: "Как же я вас ненавижу, "дорогие" соотечественники". Это намекает, что сайты арбитражных судов взломал именно россиянин.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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