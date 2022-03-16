Гигабайты из базы данных российской госкорпорации будут слиты в сеть.

Хакеры Anonymous взломали сайт Российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Об этом сообщается на странице Anonymous в Twitter.

"Anonymous взломал сайт "Росатома" и начинает сливать гигабайты данных", - говорится в сообщении.

Также они отметили, что взломали только веб-сайт компании, и он никаким образом не связан с работой реакторов АЭС. Хакеры заверили, что никогда не будут подвергать опасности невинных людей.

Как сообщает Taiwan News хакеры взломали кроме сайта "Росатома" еще два связанных с ним. К каждому из этих трех веб-сайтов была добавлена новая html-страница с буквами "fckptn" (f*** Putin).

Представитель Anonymous в комментарии тайваньскому изданию сказал, что они получили доступ к файлам из сети "Росатома", таблицам пользователей из базы данных и учетные данные пользователей внутренней сети.

Как сообщал УНИАН, 11 марта на захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС прибыло 11 сотрудников корпорации "Росатом".

Россияне заявили, что их направили "оценить ядерную и радиационную безопасность после обстрелов и захвата станции оккупантами". Отмечается, что среди этих лиц были идентифицированы главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов.

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