За сутки украинская авиация нанесла десять ударов - подтверждено поражение 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса врага.

Подтверждена ликвидация еще 200 и ранения более 150 российских оккупантов в результате ударов в течение последних дней в Запорожской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в течение последних дней, подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это - около 200 военнослужащих погибшими, более 150 – ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники", - рассказали в Генштабе.

Также отмечается, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов.

Так, подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

"Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один склад боеприпасов врага", - говорится в сводке.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В общем, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты вынуждают "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов. Сегодня, 22 октября, РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Обесточены Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая, Волынская области.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: