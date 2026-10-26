Китайский экшен получил 91 балл от критиков и стал претендентом на 'Игра года'

Обозреватели хвалят динамичную боевую систему, зрелищные битвы с боссами и разнообразие оружия, но отмечают проблемы с производительностью и слабый сюжет.

26 октября спало эмбарго на обзоры Phantom Blade Zero – китайского экшена в жанре кунг-фу-панк, который в списке самых желанных игр Steam занимает шестое место. Геймплейные ролики и трейлеры и правда выглядели очень хорошо, но часто бывает так, что реальный продукт выходит куда хуже.

С Phantom Blade Zero этого не произошло: рейтинг игры на OpenCritic сейчас равен 91 из 100 на основании 35 рецензий, и это один из лучших результатов 2026 года. Выше только Trails in the Sky 2nd Chapter и The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered.

Крупные игровые издания встретили проект особенно тепло. IGN, Push Square и TheSixthAxis поставили Phantom Blade Zero 9 баллов из 10, а VGC оценил ее на 4 из 5. СМИ единодушно хвалят плавную боевую систему, большой выбор оружия и зрелищные битвы с боссами. Благодаря визуальному стилю, постановке в катсценах и музыке игра ощущается, как оживший кунг-фу боевик.

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К минусам относят слабый сюжет и линейный дизайн уровней, но "боевая система настолько хороша, что на это даже не обращаешь внимание". Кроме того, некоторые рецензенты столкнулись с багами и просадками fps. Несмотря на это, Phantom Blade Zero называют сильным претендентом на звание "Игры года".

Сюжет Phantom Blade Zero расскажет о воине по имени Соул, которого несправедливо обвиняют в убийстве собственного господина. После смертельного ранения герой чудом возвращается к жизни, но узнает, что ему осталось всего 66 дней. За это время он должен найти настоящего преступника и раскрыть тайну произошедшего.

Студия S-GAME начала работу над Phantom Blade Zero еще в 2016 году, и на определенном этапе разработкой игры заинтересовалась Sony. В результате игра выйдет 29 октября 2026 года только на ПК и PlayStation 5, пропустив Xbox.

Недавно в Steam вышла бесплатная игра, в которую одновременно может играть только 1 человек в мире. Каждый участник получает ровно одну минуту, после чего управление передается следующему человеку в очереди.

Прямо сейчас в PS Store проходит сразу три распродажи – на некоторые игры скидка доходит до 90%. Кроме того, рекордно подешевели Death Stranding Director’s Cut и Silent Hill 2.

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