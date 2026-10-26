По словам Пескова, ожидается "очень серьёзный разговор".

Тема территориальных вопросов может стать предметом будущих трехсторонних переговоров о прекращении войны России против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования", – сказал Песков.

Он добавил, что ожидается "очень серьёзный разговор, который будет охватывать огромное количество деталей".

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"Мы не хотели бы обсуждать эти детали публично, поскольку считаем, что это навредит потенциальному будущему мирному процессу", – добавил пресс-секретарь российского диктатора.

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ – последние новости

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что РФ планирует отправить на предстоящие трехсторонние переговоры с США и Украиной военных и помощника кремлевского диктатора Владимира Мединского. По его словам, окончательный состав российской делегации будет определять лично Путин.

Ушаков отмечал, что переговоры планируется провести на экспертном уровне. По его словам, главной темой встречи должно стать формирование системы безопасности для России и Украины после завершения войны.

Впоследствии пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве возможного места проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Комментируя документы и предложения, которые российская сторона готовит к переговорам, он призвал не забегать вперед.

Песков также подчеркнул, что речь идет о встрече делегаций трех стран, а не их лидеров.

В воскресенье, 25 октября, Ушаков сообщил, что Кремль планирует возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября. По его словам, российская сторона будет готова к встрече после празднования Дня народного единства, который в России отмечается 4 ноября.

Таким образом, переговоры состоятся уже после промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября.

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