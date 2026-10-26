Пейзажи и уют: что предлагает туристам осенью горный городок Сколе (фоторепортаж)

Осенью Сколе може приятно удивить гостей.

Городок Сколе во Львовской области в последние годы начал активнее развивать туристическую инфраструктуру – и туристы туда потянулись.

Разумеется, основная масса гостей приезжает в город летом, чтобы разбить палатки на берегах местного озера или подняться на одну из окружающих горных вершин, например, Параску или Лопату.

Осень уже не очень подходит для такого формата отдыха, но это вовсе не означает, что в межсезонье Сколе нечего предложить туристам.

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На самом деле, осенью, особенно когда на деревьях еще сохраняется желто-багряная листва, город прекрасно подходит для поездки на выходные или уик-энд.

В частности, осенью Сколе встречает туристов невероятными видами на горы и реку Опир, а вокруг достыпны немало лесных троп, где вполне безопасно гулять.

Ну а согреться можно, посетив Дворец баронов Гредлей, где не так давно открыли туристический центр и кафе. Также у туристов есть возможность прогуляться по некоторым помещениям усадьбы и по лесному маршруту вокруг нее.

Сейчас туристический центр работает только три дня в неделю – по пятницам, субботам и воскресеньям. Правда, стоит учесть, что в Google указана не совсем корректная информация о часах его работы: он открывается в 10:00, но закрывается в 18:00 или 19:00, а не в 20:00, как написано в Интернете.

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Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, для осенней поездки на выходные на Львовщине также прекрасно подойдет город Дрогобыч недалеко от Трускавца.

Также прекрасно провести время можно и в Сходнице, куда лучше ехать на выходные или даже на несколько дней.

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