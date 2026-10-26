Доллар установил новый рекорд: официальный курс валют на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,95 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,54 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 34 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 26 октября – 45,20 гривни за доллар).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,95 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 37 копеек.

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На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,51/45,55 грн/долл., а к евро – 51,03/51,05 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 октября вырос на 19 копеек и составляет 45,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне также подорожал на 18 копеек и составляет 51,19 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,39 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 26 октября вырос на 25 копеек и составляет 45,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 51,20 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,00 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

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