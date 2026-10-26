Конфликт Маска с Украиной по поводу Starlink еще не закончился, – BI

Украинские специалисты опровергли обвинения Маска в использовании Starlink для атак с помощью дронов и напомнили об ограничениях скорости терминалов в РФ.

Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушали условия использования спутниковой связи Starlink, применяя гражданскую платформу для ударов беспилотниками. В то же время украинские специалисты по беспилотным системам опровергли эти обвинения, подчеркнув, что из-за технических ограничений использовать гражданский Starlink для таких операций было невозможно, пишет Business Insider.

Спор возник на фоне недавних проблем Украины с доступом к Starshield – военной версии спутниковой связи, которую контролирует правительство США. В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа сервиса возобновилась в обычном режиме.

Маск заявил, что украинские военные использовали гражданский Starlink для атак беспилотниками

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В воскресенье Илон Маск опубликовал пост в социальной сети X, в котором обвинил украинские силы в нарушении условий использования Starlink.

"Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей. Эта лазейка была устранена на прошлой неделе", – написал владелец компании SpaceX.

Он подчеркнул, что речь идет именно о коммерческой платформе Starlink, а не о Starshield – военной версии спутниковой связи, которая принадлежит и находится под контролем правительства США.

"Использование Starlink, гражданской коммерческой службы, для наступательных ударов беспилотников с целью убийства людей никогда не было разрешено и не должно быть разрешено", – добавил Маск.

Он также заявил, что отключение Starlink имело бы серьезные последствия для украинской армии:

"Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно развалится. Это НЕ угроза, это просто констатация факта".

Украинские специалисты заявили, что гражданский Starlink не подходит для таких ударов

Бывший советник Министерства обороны Украины по вопросам беспилотников Сергей Стерненко опроверг утверждения Маска. По его словам, он принимал участие в соответствующих процессах в ведомстве и может утверждать, что заявления американского предпринимателя не соответствуют действительности:

"Как человек, присутствовавший при этом процессе в Министерстве обороны, могу точно сказать, что это неправда".

Еще один бывший советник, Сергей Флеш Бескрестнов, также раскритиковал заявление Маска:

"Очень странно, что Илон Маск не знает об ограничениях на работу Starlink в Украине".

В начале 2026 года оба специалиста работали в Министерстве обороны, когда ведомство вело переговоры с SpaceX из-за использования Россией терминалов Starlink, приобретенных на черном рынке. В феврале компания согласилась заблокировать работу сервиса над Украиной и Россией, оставив доступ украинским терминалам, внесенным в специальный белый список.

По словам Стерненко, гражданские пользователи и военные в Украине могут зарегистрировать свои терминалы, однако их работа ограничена требованиями к скорости. Для использования связи во время движения терминал необходимо внести в отдельный список, который использует Starshield.

"То есть технически было невозможно использовать гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках. Все миссии беспилотников, для которых требовалась спутниковая связь, могли быть выполнены только с помощью Starshield", – заявил Стерненко.

Ограничения скорости Starlink делают невозможными удары на большие расстояния

Бескрестнов пояснил, что на украинских терминалах Starlink действует ограничение скорости до 90 км/ч. Кроме того, гражданский сервис полностью отключен над территорией России:

"Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для глубоких и средних ударов".

Для тактических беспилотников, которые движутся со скоростью ниже этого ограничения, обычно используется радиочастотная связь с оператором, а не спутниковый интернет. К тому же небольшие дроны, в частности беспилотники с управлением от первого лица, часто не обладают достаточной мощностью, чтобы надежно перевозить даже компактный терминал Starlink Mini.

Зато спутниковая связь нужна Украине для более крупных и мощных беспилотников, которые наносят удары средней и большой дальности по российскому тылу и территории России. Украина также использует спутниковые технологии для управления беспилотниками-перехватчиками, которые могут развивать скорость до 420 км/ч.

Путаница с названиями

После обвинений в социальной сети X Маск опубликовал скриншот поста Владимира Зеленского, в котором украинский президент в середине октября заявлял, что украинские военные "также используют Starlink для ударов средней дальности" по российским целям.

Однако в том посте Зеленский описывал проблемы Украины с доступом к Starshield. Согласно приведенным данным, украинский президент неоднократно употреблял название Starlink в более широком смысле – для обозначения военной спутниковой службы.

Таким образом, спор частично касается разницы между двумя системами: коммерческой Starlink и военной Starshield, которую используют для задач, требующих спутниковой связи.

Кризис со Starshield длился десять дней

Ранее в этом месяце Украина заявила о проблемах с доступом к Starshield на высокой скорости. Это, по сообщениям, ограничивало возможности украинских военных наносить удары на большие расстояния и управлять беспилотниками-перехватчиками.

Кризис длился десять дней. Он разворачивался на фоне открытой критики Украины со стороны президента США Дональда Трампа и Илона Маска из-за атак на российские нефтяные объекты, в то время как Белый дом пытался снизить цены на топливо.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников и другие источники сообщила, что Маск лично приказал ограничить скорость. Сам Маск и Трамп по отдельности заявили, что не несут ответственности за замедление работы сервиса.

В субботу Зеленский сообщил, что Starshield снова работает в обычном режиме. В то же время последние заявления Маска свидетельствуют о том, что спор вокруг использования спутниковой связи украинскими военными продолжается.

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