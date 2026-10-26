Цены на АЗС выросли более чем на 2 гривни: сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине

Больше всего подорожал автогаз.

В понедельник цены на топливо в Украине выросли, причем больше всего подорожал автогаз – в среднем на 1,73 грн/л. Некоторые сети подняли цену на автогаз на 2 гривни или больше, сообщает НафтоРынок.

Подорожание автогаза на заправках SOCAR оказалось самым значительным – сразу на 2,6 грн – с 53,9 до 56,5 грн/л. Рост на две гривни фиксируется на АЗС UPG и Ukrnafta. UPG теперь продает автогаз по 54,9 грн/л, Ukrnafta – по 52,9 грн/л. В Днепре Neftek подняла цену на автогаз также на 2,6 грн – до 57,5 грн/л.

Автогаз на OKKO подорожал на 1,6 грн – до 56,5 грн/л, на WOG – на 1,9 грн, до 56,9 грн/л. В Киеве KLO добавила 1 грн – до 54,9 грн/л, а AMIC – 1,44 грн, до 55,02 грн/л. На заправках WOG также выросла цена на дизельное топливо до 106,90 грн/л – это плюс одна гривня.

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В целом автогаз (LPG) подорожал на 1,73 грн до средней отметки 54,99 грн/л с диапазоном цен 52,49–57,5 грн/л. Другие виды топлива подорожали в среднем от 6 до 26 копеек.

Так, цена на бензин А-95 выросла до 90,73 грн/л (+0,06 грн) с разбросом цен 87,99–94,9 грн/л. Бензин А-92 стоит 86,58 грн/л (+0,2 грн) в пределах 84,49–87,9 грн/л, а дизельное топливо – 103,96 грн/л (+0,26 грн) в диапазоне 100,99–107,5 грн/л.

Цены на топливо – последние новости

Цены на нефть в четверг выросли более чем на 3 доллара за баррель после новых атак хуситов на Саудовскую Аравию. Это усилило опасения относительно более широкой эскалации конфликта и новых перебоев с поставками нефти из ключевого экспортного региона мира.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что цены на дизельное топливо в Украине могут вырасти ещё на 2–3 гривни за литр, если мировые цены на топливо останутся высокими.

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