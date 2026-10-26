Овощи дорожают, стоимость огурцов взлетела почти вдвое: какие сейчас цены

В фруктово-ягодном сегменте, напротив, дешевеют персики и арбузы.

Оптовые цены на огурцы в Украине выросли за неделю почти в два раза – с 40-60 до 70-100 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Дорожают и другие овощи, в частности борщевого набора: белокочанная капуста прибавила с 16-18 до 18-22 грн/кг, а свекла – с 13-15 до 14-16 грн/кг. В то же время цены на картофель остались неизменными – им торгуют в пределах 10-13 грн/кг.

Выросли цены на кабачки – с 25-30 до 30-40 грн/кг и баклажаны – с 40-55 до 45-75 грн/кг. Приятным исключением стала цветная капуста, килограмм которой подешевел сразу на 10 гривен – с 40-50 до 30-40 грн/кг.

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В фруктово-ягодном сегменте фиксируют ощутимое и несколько нетипичное удешевление персиков – со 115-125 до 80-100 грн/кг и нектаринов – со 100-120 до 80-120 грн/кг.

Вдвое опустилась нижняя планка цен на арбузы – с 15-17 до 8-15 грн/кг. Среди цитрусовых дешевеют лимоны, которые продают по 55-75 грн/кг против 70-85 грн/кг неделей ранее.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что цены на некоторые продукты в Украине до конца осени вырастут в пределах 10-20%. В зоне особого риска находятся молочные продукты, овощи и хлеб.

Гречневая крупа в Украине с начала прошлой осени подорожала более чем в два раза. Эксперты рынка отмечают, что дальнейшее подорожание ограничено покупательной способностью потребителей и импортом – они ожидают стабилизации цен на гречку.

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