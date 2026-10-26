Крупнейшие оборонные страны Европы готовят громкое заявление против России, - Bloomberg

Страны, в частности, готовятся пообещать Украине неизменную поддержку в ее борьбе с российской агрессией.

Пять крупнейших европейских стран, которые больше всего тратят на оборону – готовятся предупредить, что именно Россия представляет собой самую острую и долгосрочную угрозу безопасности континента. Параллельно с этим они пообещают неизменную поддержку Украине.

"Продолжающаяся агрессивная война России против Украины, с одной стороны – и ее продолжающиеся нарушения воздушного пространства союзников, акты саботажа и все более активное использование гибридных атак в разных сферах, с другой стороны – не подрывают нашего единства, солидарности и сплоченности". Так говорится в черновике совместного заявления Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании (E5), пишет Bloomberg.

Министры также планируют заявить, что Европа "должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность".

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Как сообщается, это заявление (формулировки которого еще могут измениться до публикации) ожидается опубликовать после встречи в Париже, которую организовала министр обороны Франции Катрин Вотрен. В ней принимают участие и ее коллеги из других четырех стран.

Это послание – ответ на то, что Россия усиливает кампанию гибридных атак по всей Европе. Это и предполагаемые акты саботажа, кибератаки, поджоги, вторжения беспилотников и угрозы критической инфраструктуре и оборонным компаниям. Европейские чиновники рассматривают эту деятельность как попытку Москвы испытать пределы НАТО, сорвать поддержку Украины и воспользоваться неопределенностью в вопросе того, как альянсу реагировать – не вызвав при этом более широкого конфликта.

Европа "перетягивает на себя одеяло"

Подчеркивая, что США остаются "незаменимым союзником" – в черновике говорится и о другом: "Эта большая ответственность должна начинаться с расширения полномочий европейских союзников внутри НАТО".

Европейские лидеры, как ожидается, скажут в этом заявлении, что они возьмут на себя больше политического и военного лидерства. Это нужно для того, чтобы модернизировать свои вооруженные силы и возможности. А также – укрепить коллективную оборону НАТО, чтобы "адаптироваться к нынешним и будущим вызовам". Параллельно – усилить и готовность Европы к обороне.

Регуляторные и финансовые ресурсы Евросоюза могут помочь поддержать оборонные амбиции стран-членов, говорится в черновике. При этом подчеркивается – оборонные усилия ЕС должны усиливать НАТО, а не дублировать ее работу. И должны оставаться открытыми для стран, которые не входят в военный альянс.

Угроза России для Европы выходит за пределы войны в Украине

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца – Москва все активнее пытается дестабилизировать европейские демократии через давление, вмешательство и гибридные атаки. Также он отметил, что Европа должна отнестись к этой угрозе более серьезно. А еще – укрепить свою оборону и снизить свою зависимость от США. Но при этом – продолжать поддерживать Украину.

Этот шаг европейских лидеров последовал после роста напряженности между США и Украиной. Это произошло после сделки президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

По ее условиям – США согласились воздержаться от дальнейших санкций в обмен на то, что Москва будет поставлять дизельное топливо на мировой рынок. Так Трамп пытается сбить растущие цены на энергоносители. Эта сделка вызвала резкую негативную реакцию у союзников Трампа среди политиков в США. А также – в Украине и у европейских лидеров.

"Мы сохраним нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией", - говорится в черновике. При этом страны подчеркивают – они будут бороться с теневым флотом России и ее продолжающимися нарушениями европейского воздушного пространства.

Способность Украины защищать себя сейчас и в будущем критически важна для коллективной безопасности евроатлантического региона.

Другие новости о НАТО и Европе

Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз хочет присоединиться к переговорам по Украине, чтобы повлиять на позицию США. "Мы всегда стремились к тому, чтобы Украина занимала сильную позицию, и всегда работали над достижением справедливого и прочного мира для Украины. Мы делаем это при каждом удобном случае", - заявила заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста.

Кроме того, мы также рассказывали, что Путин хочет сократить НАТО до границ 1997 года на переговорах по Украине.

Это может означать вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, которая присоединилась к альянсу в 2023 году. Все эти пять стран граничат с Россией.

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