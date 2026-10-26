Бизнес мог бы забронировать 100% мужчин при одном условии: Корецкий объяснил новые правила

Новую модель бронирования в Украине должны представить до 1 декабря.

Бизнес потенциально сможет бронировать всех военнообязанных работников, если государству удастся выстроить новую модель, при которой предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в армию.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время Киевского международного экономического форума.

"Я обращаюсь к предприятиям, бизнесу, экономическому сектору. Нам нужно совместно придумать новую социальную модель, при которой пусть все будут забронированы, но предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель. Если бы удалось найти такое решение, то отпала бы необходимость искать людей на улицах", – сказал он.

Видео дня

Корецкий также заявил, что нужно разделять экономическое бронирование и бронирование по показателям критичности.

"Это очень важно, потому что заработная плата и отсутствие налоговых задолженностей – это не одно и то же, что критичность предприятия. Это важно, это действительно дополнительные поступления, но это не равнозначно критичности", – сказал он.

Он подчеркнул, что к критическим сферам относятся энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные услуги, аптеки, продукты питания, логистика и т. д. Однако, по его словам, существует большое количество предприятий, которые попали в этот список преимущественно из-за того, что выплачивают "белые" зарплаты и не имеют налоговой задолженности.

Новую модель бронирования в Украине должны представить до 1 декабря.

Премьер-министр также подчеркнул, что тем работникам, которые сегодня задействованы в энергетике или ОПК, не стоит переживать, поскольку более 90–95 % будут перебронированы.

"Нужно было остановить десятки тысяч новых бронирований, которые порой бывают нечестными", – добавил Корецкий.

По его словам, если Россия объявит дополнительную мобилизацию, Украине снова придется принимать непопулярные решения.

"Давайте представим: завтра Россия объявила дополнительную мобилизацию. 300 тысяч человек, 500 тысяч человек. То есть, если мы к этому не готовы, системы не существует. Но мы не сможем отреагировать за один день. И будем вынуждены снова принимать какие-то непопулярные решения, опять же в ручном режиме", – подытожил премьер.

Бронирование в Украине – последние новости

12 октября сообщалось, что Кабинет Министров планирует изменить правила отсрочки для военнообязанных на время мобилизации и военного положения. Депутат Ярослав Железняк тогда рассказал, что количество отсрочек сократится, а министерства больше не будут принимать решения об отсрочках. По его данным, этим займется специальный Координационный центр.

19 октября премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что в нашей стране может появиться экономическое бронирование. При этом уровень зарплат и отсутствие налоговой задолженности у предприятия не могут быть единственными критериями для определения права на бронирование.

23 октября Корецкий заявил, что правительство подготовило изменения в систему резервирования работников, а утвердить новый механизм планируется до 1 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: