В Европе создают электрический самолет на 90 пассажиров с дальностью до 1000 км

Ожидается, что вскоре самолеты вместимостью 90 пассажиров смогут преодолевать расстояния до 1000 километров без использования авиационного керосина.

Нидерландский стартап Elysian Aircraft разрабатывает пассажирский самолет E9X с полностью электрической силовой установкой. Первые испытания ключевых технологий для него прошли успешно, сообщает Euronews.

"Еще до недавнего времени в научном сообществе и авиационной отрасли царил настоящий консенсус относительно того, что эксплуатация больших электрических самолетов никогда не будет технически осуществимой. Наши прикладные исследования конструкции самолета полностью опровергли это предположение", – подчеркнул соучредитель компании Даниэль Розен Якобсон.

Команда инженеров сейчас сосредоточена на доработке модели, рассчитанной на перевозку 90 пассажиров на коротких и средних маршрутах без прямых выбросов углекислого газа. В проекте используют передовые технологические решения, разработанные в рамках стратегического партнерства с Делфтским техническим университетом.

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Конструкция самолета предусматривает шесть электродвигателей и удлиненные крылья с размахом более 50 метров, специально спроектированные для размещения аккумуляторных батарей.

"Все зависит от общей массы самолета. Мы фактически работаем в условиях жестких ограничений на всех этапах разработки, постоянно пытаясь уменьшить вес и оптимизировать каждый элемент конструкции", – отметил Якобсон.

Elysian Aircraft предлагает новый подход к декарбонизации авиаперевозок.

"Все крыло самолета используется для размещения аккумуляторов, что позволяет накапливать энергию. Это инновационное конструкторское решение, которое гарантирует успех модели", – говорит Якобсон.

Каждый аккумуляторный модуль весит около 1000 килограммов, поэтому самолет будет взлетать примерно с 40 тоннами аккумуляторов на борту.

В лаборатории в Амстердаме команда совершенствует каждую подсистему проекта E9X. Все компоненты – от кабельных сетей до структурных аккумуляторных блоков – проходят испытания на выносливость, чтобы минимизировать вес и обеспечить максимальную эффективность.

Хотя технические патенты остаются конфиденциальными, разработчики подтвердили, что конструкция самолета заимствует проверенные временем решения из истории авиации. В частности, элементы конструкции таких легендарных самолетов, как разведывательный U-2 и классический четырехмоторный Douglas DC-8.

Успешные наземные испытания E9X приближают сертификацию полноценного самолета для коммерческих авиаперевозок. Благодаря ускоренным темпам разработки перспектива коммерческих авиаперевозок с нулевыми выбросами становится все более реальной.

Электрические самолеты – почему это важно

Мировой авиационный трафик стремительно растет и, по прогнозам, к 2046 году может достичь 10 миллиардов пассажиров. Это создаст огромную экологическую нагрузку на планету.

Авиационная отрасль является значительным источником выбросов парниковых газов, а последствия этого уже заметны в виде затяжных засух, таяния ледников и повторяющихся экстремальных погодных явлений.

Единственный, по мнению специалистов, путь к исправлению ситуации – существенно сократить углеродный след благодаря внедрению экологически чистых технологий.

Инновационные авиалайнеры – другие новости

Elysian – лишь один из многочисленных разработчиков инновационных пассажирских самолетов, которые могут изменить мир авиаперевозок в будущем. Больше всего таких компаний находится в США.

Как сообщал УНИАН, первый испытательный полёт прототипа инновационного авиалайнера JetZero Z4 должен состояться в четвёртом квартале 2027 года. Ранее разработчики не называли более точной даты, ограничиваясь ориентировочными сроками.

Напомним также, что американская компания Electra представила проект перспективного пассажирского самолета в рамках исследовательской программы NASA Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050. Проект предусматривает создание крупного авиалайнера, способного перевозить более 100 пассажиров.

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