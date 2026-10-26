Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца

Таким образом, Украина вступит в новый год в условиях продленного военного положения и общей мобилизации.

Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения до 29 января 2027 года.

За президентский законопроект с регистрационным номером 16182 об утверждении указа "О продлении срока действия военного положения в Украине" проголосовали 293 народных депутата Украины.

Согласно предыдущему решению парламента, военное положение действует до 31 октября. В принятом сейчас законопроекте срок его действия продлен на 90 дней, то есть до 29 января 2027 года.

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Обновлено в 13:03. Также парламент проголосовал за законопроект "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который также на 90 дней продлевается срок общей мобилизации. То есть до 29 января следующего года.

Это решение поддержал 281 народный депутат Украины.

В законах указано, что они немедленно объявляются через СМИ и вступают в силу с 31 октября 2026 года.

Военное положение и мобилизация в Украине

Это уже 21-е голосование в парламенте по вопросу продления действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2026 года Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на три месяца, до 31 октября 2026 года. За это решение тогда проголосовали 313 народных депутатов.

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