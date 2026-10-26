Телевизоры Samsung продолжают передавать данные даже после отключения слежки, – отчет

ACR встроена в операционную систему телевизора, поэтому может распознавать контент практически из любого источника.

Как и многие другие производители телевизоров, Samsung оснащает свои устройства функцией автоматического распознавания контента (ACR). Она непрерывно делает цифровые "снимки" экрана и звука, чтобы определять просматриваемый контент и показывать владельцам более релевантную рекламу.

Пользователи могут отключить функцию ACR в настройках, но это, видимо, срабатывает не всегда. Новое исследование Northeastern University показало, что даже после отключения слежки телевизоры некоторых марок продолжают отправлять на внешние серверы трафик, соответствующий этому протоколу.

Всего было протестировано 12 телевизоров от 10 брендов на разных OC. На телевизорах LG, Sony, Amazon и устройствах на базе VIDAA отключение ACR на самом деле останавливает передачу данных. А вот на телевизорах Samsung, на долю которых приходится около 30% рынка Smart TV, – нет. Подобное поведение наблюдается и у телевизоров Vizio.

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Передача данных фиксировалась во всех 30 тестах со стриминговым сервисом Samsung, в 41 из 60 тестов с использованием антенны (эфирное ТВ), в 18 из 30 тестов с подключением через HDMI (внешний источник) и в шести из 30 тестов с сервисом Tubi.

Ранее Samsung уже оказывалась в центре скандала из-за использования ACR. Против компании подал иск генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. Позже Samsung заключила соглашение, согласно которому компания обязалась не собирать данные ACR без предварительного информирования пользователей и получения их согласия.

Единственным обнадеживающим моментом стало то, что трафик, отправляемый телевизорами Samsung даже с отключенной ACR, был зашифрован. Из-за этого исследователи не смогли точно установить, какие именно данные передавались. Они лишь отметили, что такая активность может представлять потенциальную угрозу конфиденциальности пользователей.

При этом трафик ACR на телевизорах с VIDAA ОС вообще не шифруется. Это означает, что любой, кто находится между телевизором и сервером, например другой пользователь той же сети или интернет-провайдер, потенциально может прочитать передаваемые данные.

Чтобы избежать отслеживания с помощью ACR, исследователи рекомендуют отключить телевизор от интернета и использовать внешнее устройство для потокового воспроизведения контента, которое не применяет эту технологию.

Samsung – не единственный производитель телевизоров, которого обвиняли в чрезмерном сборе пользовательских данных. Подобные претензии звучали и в адрес LG. Расследование показало, чтосмарт-телевизоры записывают голос пользователей в рамках работы ИИ-функций, а мониторы устанавливают ПО без спроса.

УНИАН рассказывал, что пользователи с помощью ИИ превращают умные телевизоры в "глупые". Специальные инструменты отключают ненужные приложения и функции слежения, оставляя только то, что действительно нужно для просмотра контента.

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