Airbnb предлагает туристам страховку от дождя

Пока что услуга доступно лишь в некоторых странах Европы.

Популярный сервис по аренде частного жилья для туристов Airbnb продолжает расширять перечень услуг, которые он предлагает своим клиентам.

Согласно информации на официальном сайте компании, теперь при аренде жилья через Airbnb туристы могут дополнительно оформить специальную страховку на случай дождя во время их отпуска – ведь что может быть хуже, чем приехать в красивое место, но в итоге все время просидеть в помещении из-за обильных осадков.

Таким образом туристы смогут получить денежную компенсацию, если в течение любого дня их пребывания в месте проживания с 08:00 до 20:00 по местному времени выпадает не менее 1,5 мм осадков в час (в течение минимального количества часов, указанного в выбранном страховом полисе).

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Размер выплат составляет от 50 до 1000 евро в день (или эквивалент в местной валюте).

На данный момент услуга доступна для гостей, проживающих в Австрии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании или Швеции. Страховщиком выступает компания Chubb European Group SE.

Другие новости Airbnb

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее сервис Airbnb ввел новые правила, запрещающие владельцам недвижимости заставлять туристов убирать арендованное жилье, например, выносить мусор или мыть посуду.

Также ранее сервис запустил новую услугу Airbnb Services, которая позволяет людям нанимать специалистов на месте, включая частных поваров, фотографов, массажистов, персональных тренеров, парикмахеров и визажистов.

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