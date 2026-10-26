Недорогой Android-смартфон проработал 32 часа подряд и попал в Книгу Гиннесса

Гаджет из доступной ценовой категории получил батарею BlueVolt с огромной емкостью 10 000 мАч.

Компания Vivo официально представила смартфон Y600. Гаджет из доступной ценовой категории получил аккумулятор BlueVolt с огромной емкостью 10 000 мАч, благодаря чему он смог попасть в Книгу рекордов Гиннесса, пишет GSMArena.

В ходе испытаний, которые провела редакция Гиннесса, аппарат непрерывно воспроизводил потоковое видео 32 часа 37 минуты. И это рекордное значение для электронного устройства. В знаменитую Книгу vivo Y600 попал в категории "самая продолжительная прямая трансляция теста автономности смартфона".

Устройство также поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт и функцию обратной зарядки, что позволяет использовать vivo Y600 в качестве пауэрбанка для питания другой электроники, например наушников, смарт-часов и прочей периферии.

Видео дня

Что же касается остальных характеристик, vivo Y600 получил 120-герцовый 1,5К экран AMOLED, процессор Dimensity 7300e, до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя. Тыльная камера получила главный сенсор на 50 Мп. Фронтальная здесь на 8 Мп. Среди дополнительных особенностей – подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, NFC-модель, Bluetooth 5.4 и поддержка 5G.

Устройство уже доступно для предварительного заказа в Китае: начальная версия 6+128 ГБ продается за 300 долларов, топовую с 8+256 ГБ оценили в $370. Vivo пока не подтвердила, будет ли Y600 выпущен на мировых рынках.

Вместо твердотельных аккумуляторов китайские бренды массово переходят на кремний-углеродные батареи, которые позволяют значительно увеличить емкость смартфонов при сохранении тонкого корпуса. Некоторые модели способны работать до двух дней без подзарядки.

Ранее энтузиаст решил проверить, можно ли отсрочить замену батареи, если заряжать ее максимум до 80%. Мужчина целый год пользовался своим Android-девайсом с включенным лимитом зарядки.

Вас также могут заинтересовать новости: