У побережья Крыма произошло землетрясение (карта)

Оно было зафиксировано на глубине 10 км.

Вблизи побережья Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Как сообщает на своем сайте Главный центр специального контроля, явление было зарегистрировано в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что это было землетрясение магнитудой 3,5 (по шкале Рихтера) на глубине 10 километров.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", – добавили в Главном центре специального контроля.

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Землетрясения у берегов Крыма и Крымский мост

Как сообщал УНИАН, 22 июня у побережья Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Магнитуда самого слабого составила 3,3, а самого сильного – 3,8.

Дмитрий Гринь, сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина Национальной академии наук Украины, отмечал, что Крымский мост может обрушиться и без вмешательства Сил обороны Украины. Ведь его могут разрушить землетрясения, которые время от времени происходят в этом регионе. По словам ученого, российским оккупантам не следовало строить этот мост из соображений безопасности, поскольку Керченский пролив имеет крайне нестабильные грунты и даже собственную систему разломов.

Кроме того, Александр Кендзера, директор Института геофизики НАНУ, подчеркнул, что, строя этот мост, россияне, по-видимому, учитывали возможность возникновения сильных землетрясений, но "все предвидеть невозможно". Да, говорит он, каждое, даже небольшое, землетрясение вносит свой вклад в разрушение опор Крымского моста.

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