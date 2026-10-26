99,57 % успешных операций: под Купянском ВСУ создали уникальный роботизированный коридор

Всего за месяц по этому коридору было осуществлено 85 миссий.

Подразделение "Орион" Национальной гвардии Украины создало роботизированный коридор под Купянском для логистических поставок непосредственно на линию фронта. Об этом сообщили в подразделении, добавив, что всего за один месяц благодаря этому коридору было проведено 85 боевых миссий и незаметно для врага доставлено 30 257 килограммов груза.

"Мы развеяли стереотип о том, что для снабжения армии нужны колонны грузовиков и сотни солдат под прицельным огнем. Наши робототехнические комплексы – это "тихая кровь" фронта. Когда враг думает, что наши позиции истощены, туда посреди ночи тихо заходит гусеничная платформа и доставляет тонну боеприпасов. 99,57% наших миссий – успешны", – отметил офицер группы управления штаба подразделения "Орион" Владислав Золотарев.

В подразделении привели пример одной из таких операций, которая состоялась в сентябре. Тогда у бойца на позиции обострилась язва желудка. Из-за внутреннего кровотечения военный не мог ждать выхода с позиции. Поэтому командиры отправили к нему роботизированную платформу, которая эвакуировала бойца и безопасно доставила его к медикам.

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На фоне этого, как отметили в подразделении, РФ развернула охоту на роботов из "Ориона". На них нацелены специализированные экипажи аэроразведки и ударных БПЛА, которые выслеживают и уничтожают исключительно наземную логистику.

"Враг охотится на наше "железо" яростнее, чем на бронетехнику, потому что понимает: наши роботы сводят их тактику изнурения на нет. Но мы анализируем каждый их шаг и выполняем задачи без риска для людей", – добавил Владислав Золотарев.

Инновации на фронте: другие важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали о том, что операции Сил обороны лишают РФ возможности использовать тактику инфильтрации в Купянск с севера. Эксперты отмечают, что враг не может проникнуть в город и по поверхности из-за большой концентрации БПЛА.

Между тем Россия, по словам старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс", нашла способы противодействия ударным дронам Hornet, которые ВСУ использовали для перерезания логистики. Он подчеркнул, что это открыло путь для освоения большого количества других перспективных украинских средств.

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