99,57 % успешных операций: под Купянском ВСУ создали уникальный роботизированный коридор

Подразделение "Орион" Национальной гвардии Украины создало роботизированный коридор под Купянском для логистических поставок непосредственно на линию фронта. Об этом сообщили в подразделении, добавив, что всего за один месяц благодаря этому коридору было проведено 85 боевых миссий и незаметно для врага доставлено 30 257 килограммов груза.
"Мы развеяли стереотип о том, что для снабжения армии нужны колонны грузовиков и сотни солдат под прицельным огнем. Наши робототехнические комплексы – это "тихая кровь" фронта. Когда враг думает, что наши позиции истощены, туда посреди ночи тихо заходит гусеничная платформа и доставляет тонну боеприпасов. 99,57% наших миссий – успешны", – отметил офицер группы управления штаба подразделения "Орион" Владислав Золотарев.
В подразделении привели пример одной из таких операций, которая состоялась в сентябре. Тогда у бойца на позиции обострилась язва желудка. Из-за внутреннего кровотечения военный не мог ждать выхода с позиции. Поэтому командиры отправили к нему роботизированную платформу, которая эвакуировала бойца и безопасно доставила его к медикам.
На фоне этого, как отметили в подразделении, РФ развернула охоту на роботов из "Ориона". На них нацелены специализированные экипажи аэроразведки и ударных БПЛА, которые выслеживают и уничтожают исключительно наземную логистику.
"Враг охотится на наше "железо" яростнее, чем на бронетехнику, потому что понимает: наши роботы сводят их тактику изнурения на нет. Но мы анализируем каждый их шаг и выполняем задачи без риска для людей", – добавил Владислав Золотарев.
Инновации на фронте: другие важные новости
Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали о том, что операции Сил обороны лишают РФ возможности использовать тактику инфильтрации в Купянск с севера. Эксперты отмечают, что враг не может проникнуть в город и по поверхности из-за большой концентрации БПЛА.
Между тем Россия, по словам старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс", нашла способы противодействия ударным дронам Hornet, которые ВСУ использовали для перерезания логистики. Он подчеркнул, что это открыло путь для освоения большого количества других перспективных украинских средств.