Большинство нейросетей пришли к одному выводу: люди нередко ставят одобрение окружающих выше поиска истины.

12 моделей искусственного интеллекта (ИИ) попросили высказать самое спорное мнение о человечестве. В результате большинство из них пришли к похожему выводу – люди нередко ставят одобрение окружающих выше поиска истины, пишет Tom's Guide.

В эксперименте, результаты которого опубликовал проект ModelCompare, участвовали ChatGPT, Claude, Gemini и другие. Каждой нейросети задали один и тот же вопрос трижды, попросив сформулировать собственную позицию.

В 29 из 35 ответов организаторы обнаружили общий мотив: люди ставят принадлежность к группе, общественное признание или самооправдание выше истины и принципов. При этом семь ИИ-моделей повторили разные варианты этой идеи во всех трех ответах.

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Некоторые нейросети выразились особенно прямо. Grok заявила, что люди скорее предпочтут ошибаться вместе, чем оказаться правыми в одиночестве. Gemini от Google предположила, что человек часто использует интеллект не для поиска истины, а для оправдания решений, принятых интуитивно.

DeepSeek отметил склонность людей защищать уже сформировавшиеся убеждения вместо того, чтобы подвергать их критическому анализу. ИИ-модель Kimi заявила, что почти все убеждения человек перенимает у своего окружения, ошибочно считая их результатом самостоятельных размышлений.

Однако Claude в одном из ответов высказал противоположное мнение: люди могут быть добрее и порядочнее, чем сами о себе думают. Незнакомцы порой проявляют бескорыстие, несмотря на распространенные негативные представления о человеческой природе При этом в двух других ответах ИИ- модель присоединилась к общей критике.

По мнению ModelCompare, результаты эксперимента не доказывают, что нейросети обладают собственными убеждениями или способны объективно оценивать психологию людей. Их ответы зависят от обучения и формулировок запросов, а совпадение мнений не гарантирует их достоверности.

Тем не менее исследование поднимает интересный вопрос: насколько самостоятельно люди принимают решения и как сильно на них влияет желание быть принятыми окружающими. Возможно, иногда готовность соответствовать мнению большинства и правда оказывается сильнее стремления разобраться в том, что происходит на самом деле, пишет Tom's Guide.

УНИАН писал, что ИИ-компании готовятся к масштабной катастрофе, которая может состояться уже в ближайшие 6 месяцев. В качестве базового сценария рассматривают крупную кибератаку, которая может нарушить работу банков, интернета или даже систем электроснабжения.

Ранее стало известно, что ошибка ИИ едва не привела к войне между США и Китаем весной 2026 года. Аналитик Пентагона слишком доверился выводам нейросети при анализе данных.

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