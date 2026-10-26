Маск начал отключать Starlink в Южной Африке: в чем причина

Официально Starlink в Южной Африке не представлен, но некоторые местные жители с начала 2023 года пользуются привезенным из-за границы оборудованием.

Компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, начала вводить ограничения для пользователей из ЮАР, которые использовали сервис международного роуминга для доступа в интернет.

Как пишет africa.businessinsider.com, согласно отчету, опубликованному южноафриканским технологическим изданием MyBroadband, теперь для доступа к Starlink требуется регистрация поездки. Это нововведение может привести к блокировке доступа к интернету для жителей ЮАР.

Хотя официально Starlink в Южной Африке не представлена, некоторые местные жители с начала 2023 года пользуются привезенными из-за границы комплектами оборудования, зарегистрированными в странах, где сервис доступен, – используя таким образом функцию роуминга.

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Однако в пятницу, 23 октября, пользователи начали сообщать о получении уведомления следующего содержания: "Вы используете Starlink за пределами страны, в которой зарегистрирован ваш аккаунт. Завершите регистрацию поездки, чтобы восстановить доступ к услуге".

Это требование создает риски для южноафриканских пользователей, которые регистрируют аккаунты в других странах, но фактически пользуются сервисом внутри Южной Африки. Согласно правилам Starlink, роуминг предназначен исключительно для временного использования путешественниками, находящимися за границей.

Официально запуск Starlink в ЮАР не состоялся из-за задержек в регулировании, включая споры, связанные с лицензированием и программой расширения экономических возможностей. Местный регулятор ICASA требует внесения изменений в правовую базу до официального начала работы Starlink.

Как сообщает издание MyBroadband, в августе 2026 года в ЮАР было зафиксировано 2232 теста скорости соединения через Starlink. Это свидетельствует о том, что сервис продолжает привлекать пользователей, несмотря на отсутствие официального запуска в стране.

Ранее Илон Маск заявил, что Starlink может стать мишенью для удара РФ, если спутники будут использоваться Украиной для наступательных атак, а их уничтожение угрожает не только связи, но и безопасности на орбите.

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