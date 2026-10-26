Ученые воссоздали лицо человека, жившего 315 тысяч лет назад (фото)

Для реконструкции использовали цифровой череп, составленный из нескольких окаменелостей.

Ученые попытались показать, как мог выглядеть человек, живший примерно 315 тысяч лет назад на территории современного Марокко. Для этого цифровое лицо воссоздали на основе останков, которые сегодня считаются древнейшими известными представителями нашего вида. Об этом пишет издание Descopera.ro.

Автор реконструкции, 3D-дизайнер Сисеро Мораес, убежден, что в современном городе этот человек вряд ли привлек бы к себе много внимания.

"Индивид из Джебель-Ирхуд мог бы остаться незамеченным в толпе, но при более внимательном взгляде обнаружил бы несколько характерных особенностей, в частности массивные черты лица и выразительную нижнюю челюсть", – рассказал он.

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История находки началась еще в начале 1960-х годов. Тогда рабочий, добывавший минералы в районе Джебель-Ирхуд, наткнулся на череп. Сначала ученые решили, что он принадлежал африканскому неандертальцу, жившему около 40 тысяч лет назад.

Позже раскопки принесли новые человеческие останки и каменные орудия. В 2017 году два исследования показали, что это окаменелости ранних Homo sapiens. Их возраст оценили примерно в 315 тысяч лет с погрешностью около 34 тысяч лет. Эти находки отодвинули известную историю нашего вида примерно на 100 тысяч лет вглубь времен.

Лицо из нескольких людей

Для реконструкции использовали цифровой череп, составленный из нескольких окаменелостей. Специалисты Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии объединили фрагменты в целостную модель. Большая часть черепной коробки и верхней части лица взята из оригинального черепа, известного как Irhoud 1. А вот нижнюю челюсть и зубы взяли из других останков, найденных в том же археологическом слое.

То есть на изображении запечатлен не один конкретный человек. Однако Мораес считает, что отдельные фрагменты очень хорошо сочетаются между собой.

"Нижняя челюсть и зубы, принадлежащие другому человеку, подходят удивительно хорошо. Поэтому даже если бы нашли оригинальную челюсть, вероятнее всего, облик черепа не отличался бы от нынешней конфигурации", – считает дизайнер.

Как "оживили" древнего человека

Сначала команда создала трехмерную модель черепа по фото и видео, обнародованным вместе с исследованиями 2017 года. Затем взяли компьютерную томографию анонимного современного взрослого и цифровым способом "подогнали" его череп под форму окаменелости. Вместе с черепом изменили и мягкие ткани лица, а их толщину рассчитали по измерениям современных людей.

Сам метод не нов: его разрабатывают и тестируют как минимум с 2013 года. Однако мягкие ткани людей, живших 315 тысяч лет назад, не сохранились. Поэтому данные современной анатомии – лишь вынужденное приближение, и они не доказывают, что обе популяции имели одинаковое строение.

Исследователи также проверили внутренние размеры цифрового черепа. Его объем составил 1364 миллилитра, что близко к предыдущей оценке в 1375 миллилитров. По словам авторов, такое совпадение подтверждает пропорции модели, но не гарантирует абсолютной точности воссоздания лица.

Черно-белая версия и версия с бородой

В итоге появились два варианта изображения. Первый – черно-белый, без волос. Второй – цветной, с пигментацией кожи, волосами и бородой. Мораес признает, что именно вторая версия в наибольшей степени опирается на воображение.

"Что касается субъективности, справедливо сказать, что цветное изображение, вместе с волосами на лице, – это наиболее художественная версия, и она содержит меньше элементов, строго подкрепленных научными доказательствами", – пояснил он.

Научные находки

Ранее мы писали, что в Китае обнаружили новый вид панцирной бесчелюстной рыбы, жившей около 419 миллионов лет назад. Она принадлежала к галеаспидам, которые по эволюционной родословной ближе к челюстным позвоночным, в том числе и к человеку, чем к современным миногам и миксинам. Строение её головного щита показало, что рыба уже не зарывалась в песок, а жила прямо на поверхности морского дна.

Недавно судебная экспертиза по-новому объяснила находки пятитысячелетней давности из царского некрополя в египетском Абидосе. Биоархеолог исследовала 46 черепов из коллекции Кембриджского университета и на 18 из них обнаружила смертельные травмы, которые археолог Флиндерс Питри сто лет назад ошибочно считал посмертными повреждениями. Эти данные указывают на то, что слуг и чиновников ритуально убивали после смерти правителя, чтобы похоронить вокруг царской гробницы.

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