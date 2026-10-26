Apple представила 'совершенно новый' iPad Mini – впервые с OLED-экраном

Вместе с характеристиками увеличилась и цена: новый компактный планшет будет стоить от $699.

Apple представила новый iPad mini с OLED-дисплеем на 60 Гц. Компания называет это самым большим обновлением мини-планшета за его историю.

Впервые компактный планшет оснащается OLED-экраном Super Retina XDR. Диагональ дисплея выросла с 8,3 до 8,5 дюймов за счет уменьшения рамок. Он обеспечивает более глубокий черный цвет, повышенную контрастность и пиковую яркость до 1200 нит – в два раза выше, чем у предшественника.

Apple предусмотрела версию с нанотекстурным покрытием, которое уменьшает блики при ярком освещении. Минимальная яркость экрана составляет всего 1 нит, что должно сделать использование планшета комфортнее в темноте. При этом частота обновления экрана осталась прежней – те же 60 Гц.

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Корпус iPad mini стал еще тоньше – всего 5,4 мм. Также планшет получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67, чем раньше не мог похвастаться ни один iPad. Добиться этого удалось за счет "акустического дисплея" – динамики встроены прямо в экран.

В основе планшета лежит новый процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу – такой же стоит в iPhone 18 Pro. По данным Apple, он обеспечивает заметный прирост производительности в графических задачах и работе с ИИ. Планшет работает под управлением iPadOS 27 и поддерживает Apple Intelligence и Siri.

Еще Apple перенесла фронтальную 12-мегапиксельную камеру Center Stage на длинную сторону корпуса. Такое расположение удобнее для видеозвонков и конференций в горизонтальной ориентации. Кроме того, планшет получил адаптивную вспышку True Tone, которая улучшает съемку и сканирование документов.

Предзаказы открываются 28 октября, а продажи стартуют 6 ноября. Доступно три конфигурации: 128, 256 и 512 ГБ. Вместе с характеристиками увеличилась и цена: iPad mini стоит 699 долларов (~31 000 грн). Версия с нанотекстурным покрытием дороже – от 849 долларов (~38 000 грн). Цветов, в отличие от прошлого поколения, всего два: золотой и серый.

Ранее Apple анонсировала серию анонсов новых устройств с 26 по 28 октября. Завтра компания представит новый iMac с процессором M6 и обновленный MacBook Pro. А в среду покажут первый MacBook Pro с сенсорным экраном.

В середе октября Apple уже представила свой первый хаб HomeView для управления умным домом, новую приставку Apple TV 4K с чипсетом A19 и колонку HomePod mini 2.

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