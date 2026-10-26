Выглядит как пустая СТО: Плетенчук рассказал о ремонтной базе для кораблей ЧФ в Крыму

По его словам, у РФ в настоящее время нет возможности ремонтировать и обслуживать свои корабли на полуострове.

Ремонт российских кораблей во временно оккупированном Крыму является проблематичным для противника, поскольку они становятся удобной мишенью для Сил обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос, сохраняются ли в Крыму условия для ремонта и обслуживания кораблей ЧФ РФ.

"Мы с нетерпением ждем их в Крыму, чтобы мы могли завершить начатое… Но они (россияне, – УНИАН) это прекрасно знают. Поэтому ответ – "нет". Ремонтная база есть, но это как пустая станция технического обслуживания. Она как бы есть, и даже персонал туда ходит на работу, но есть одна проблема – въезд заминирован. Поэтому особо желающих зайти в Крым и что-то там ремонтировать нет", – подчеркнул Плетенчук.

Практика показывает, добавил спикер, что в Крыму нет безопасных мест для российских кораблей, которые стоят на месте, ведь для ремонта корабль нужно поставить в док, где он сразу становится удобной мишенью для ВСУ.

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"Более того, это касается не только Крыма. Поэтому даже в другом пункте базирования, даже при наличии некоторых возможностей для ремонта, это фактически невозможно", – констатировал военный.

Он также объяснил, почему военная база в абхазском городе Очамчира, контролируемом РФ, не стала убежищем для российского флота. По словам Плетенчука, там нет соответствующих условий для размещения крупных боевых единиц, она скорее подходит для небольших подразделений ФСБ РФ.

"Поэтому говорить, что база играет какую-то роль, – нет. Хотя да, они (россияне, – УНИАН) в нее вкладывались. Но это, в принципе, не касается Черноморского флота. Поэтому остается только Новороссийск как база, которая, во-первых, имеет оборонительный укрепленный периметр, и которая по своим параметрам, глубинам, наличию причального фронта позволяет там удерживать такое количество кораблей", – пояснил представитель ВМС Украины.

Как подчеркнул Плетенчук, военная база – это не только место для стоянки, необходимы также условия для маневрирования, поскольку неподвижный корабль является статичной целью.

Угрозы со стороны Черного моря для Украины

Как ранее писал УНИАН, по мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, если в Черном море нейтрализовать все ракетоносцы Черноморского флота РФ, для Украины останется серьезная угроза – авиация.

По его словам, в этом году Украину также неоднократно атаковали российские морские дроны, но 100% этих средств поражения уничтожено. В то же время это не означает, что противник не вернется к этой практике. Сейчас россияне больше вкладывают средства в воздушную компоненту, в которой они получили конкретные готовые решения – трансфер технологий из Ирана.

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