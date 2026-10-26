Генштаб подтвердил удар по заводу 'Энергия' в РФ, который производит батареи для 'Искандеров'

На территории предприятия произошел пожар.

Подразделениями Сил обороны Украины был поражен цех по производству элементов питания для средств поражения противника на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области (РФ). Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, рассказывая об ударах 25 октября и в ночь на 26 октября.

"На территории предприятия возник пожар", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что "Энергия" в России является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб, а также там изготавливают батареи для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

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Кроме того, в Генштабе по результатам предварительных ударов подтверждено уничтожение основного цеха по производству микросхем, а также повреждение здания и серверов предприятия "Протон-Электротекс" в городе Орел Орловской области (РФ). Напомнили, что удар был нанесен 23 октября.

"Это затрудняет противнику производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми он наносит удары по украинским городам", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на подвергшемся удару 24 октября комбинате "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области (РФ) поврежден технологический трубопровод и две установки по производству бутилкаучука.

"Это наносит удар по цепочке производства твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет", – отмечают в Генштабе.

Удары по РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 октября в Воронеже дроны нанесли удар по химзаводу, задействованному в производстве ракет. Тогда сообщалось о взрывах и ударах в разных районах города. В сети пишут, что в результате атаки мог быть поражён нефтехимический завод "Воронежсинтезкаучук".

Ранее губернатор Воронежской области Гусев заявил об уничтожении прошлой ночью 113 беспилотных летательных аппаратов над регионом, из них 70 БПЛА якобы сбили непосредственно над Воронежем. Он также подтвердил удары по промышленным предприятиям.

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