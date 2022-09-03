Сергей Гайдай рассказал, что последние несколько дней в оккупированной Кременной для оккупантов стали крайне "зажигательными".

ВСУ нанесли удары по Кременной в Луганской области, в результате чего удалось ликвидировать более 300 российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай Telegram.

Он рассказал, что последние несколько дней были "яркими" в городе.

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"У нас несколько дней подряд в Кременной что-то происходит. Какие-то постоянные "хлопки". И там всего за несколько дней около батальона, более 300 человек погибло. И огромное количество техники тоже там уничтожено. Это только Кременная", - сообщил глава ЛОВА.

Также Гайдай заявил, что большинство более-менее профессиональных рядовых военных РФ уже погибли.

"Тех, кого наберут дальше - это мясо. Это не профессиональные военные. Это реально пушечное мясо, которое на поле боя в современных условиях и в условиях того, что противник - это украинская армия, которая является самой профессиональной на сегодня в Европе - они просто будут погибать в геометрической прогрессии", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, потери РФ в войне с Украиной вплотную приблизились к новой психологической отметке – составили примерно 49 050 человек.

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