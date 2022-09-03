В нашей стране были уничтожены еще 25 вражеских танков.

Потери РФ в войне с Украиной вплотную приблизились к новой психологической отметке – составили приблизительно 49 050 человек.

За сутки в нашей стране были уничтожены еще 350 противников, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, на нашей земле были ликвидированы еще 25 вражеских танков, 37 боевых бронированных машин, 8 артсистем, 4 реактивных системы залпового огня, 1 самолет, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5 крылатых ракет и 21 единица автомобильной техники.

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Самые большие потери захватчики понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

Напомним, войска России без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля, обстреливали и военные, и гражданские объекты, и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей страны.

ВСУ дают достойный отпор врагу. В конце августа на юге нашей страны воины начали контрнаступление.

По состоянию на 2 сентября стало известно, что на нашей земле были уничтожены около 48 700 захватчиков.

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