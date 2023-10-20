Подразделения двух бригад морской пехоты Украины, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонской области, говорится в отчете ISW. В то же время, по данным росСМИ, две штурмовые группы ВСУ высадились на восточном берегу Днепра и прорвали оборону оккупационных войск, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки.

На самом деле атаки, попытки сделать какой-то плацдарм на левом берегу Днепра, происходили постоянно. Об этом говорил начальник ГУР Кирилл Буданов, когда рассказывал, что было, минимум, три попытки взять под контроль Запорожскую АЭС. Сейчас формирование плацдарма, как по мне, получилось более менее удачным (по сравнению с предыдущими попытками). Фактически на этот раз привлекли боеспособные бригады морской пехоты, которые, чисто теоретически, могут выполнять такие задачи (ранее нам передавали большое количество различных технических средств для организации переправ, мостов, также в свое время были переданы десантные катера).

Но официально обо всем этом еще не говорят, практически вся информация - из неофициальных источников и из пропагандистских российских.

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С другой стороны, Россия с самого начала планировала обороняться по линии Днепра. До подрыва Каховской ГЭС там была довольно мощная линия обороны. Не такая мощная, конечно, как на Запорожье, но были придонные мины, ВОПы, ДЗОТы, все было полноценно отстроено. Ситуация изменилась, после подрыва ГЭС - другая гидрология, другой берег. Насколько велики эти изменения доподлинно не понятно, но, думаю, большинство построенных россиянами фортификационных сооружений до сих пор в актуальном состоянии.

По некоторым данным, на левый берег Днепра смогли перебросить несколько бронированных машин "Козак-2М1"

Учитывая, что до сих пор не понятно, что это - отвлекающий маневр или полноценный плацдарм, видно, что и россияне пока не воспринимают его, как опасный. Мы не видим переброски войск из-под Авдеевки для парирования этого удара. То есть, для них это очередное мининаступление, которое они планируют отбить достаточно просто.

Оптимистичный сценарий для нас заключается в полноценной десантной операции, в которой будет привлечено несколько пехотных бригад, танки, артиллерия... Єто будет молниеносный удар, который расчленит оборону противника с выходом на административные границы Крыма, - это и будет реальная операция. То есть, как только на этот плацдарм начнут перебрасывать бронетехнику, танки, мы сможем говорить о мощном ударе.

Пока радоваться рановато. Сейчас - это группы пехоты. По некоторым данным, на левый берег Днепра смогли перебросить несколько бронированных машин "Козак-2М1", но это "панцерники", которые не делают погоды. Поэтому пока это выглядит как отвлечение, как открытие очередного фронта. Но пока это в таких размерах, что ничего не говорит о том, как будет дальше. Все зависит, в том числе, от погоды. Сейчас, по прогнозам, на Херсонщине будут дожди. Будет сложно воевать, очень сложно организовать логистику, коммуникации.

Поэтому, если не будет возможности обеспечивать группировки, которые находятся на левом берегу, все может закончиться за неделю. Поэтому пока наблюдаем и не делаем далеко идущих выводов. Для них пока нет оснований.

Михаил Жирохов, военный эксперт, историк, автор книг и статей по истории локальных конфликтов ХХ века