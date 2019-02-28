ЦИК зарегистрировал 399 международных наблюдателей на выборах президента

Во время сегодняшнего заседания члены ЦИК зарегистрировали 42 наблюдателя.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 399 наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания члены Центризбиркома зарегистрировали 26 официальных наблюдателей от Всемирного конгресса украинцев, 15 - от Международного Республиканского Института (МРИ) и 1 - от Республики Молдова.

Читайте такжеПограничники не будут пропускать в Украину так называемых наблюдателей из России – Слободян

Таким образом, по состоянию на 28 февраля зарегистрировано 399 наблюдателей от иностранных и международных организаций: 58 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 109 наблюдателей - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 13 наблюдателей - от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека ", 53 - от Международной неправительственной организации "CANADEM", 9 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 7 - от Национального демократического института международных отношений, 27 - от Всемирного конгресса в украинцев, 42 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 29 - от Благотворительного Фонда "Международная комиссия по правам человека", 15 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 11 - от Словакии, 13 - от Франции, 12 - от Германии и 1 - от Молдовы.