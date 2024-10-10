Пока неизвестно, согласятся ли США передать Украине такую мощную автоматизированную систему управления.

Защищенная система передачи информации Link 16 могла бы помочь украинским истребителям F-16 видеть вражеские объекты так же, как и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS. Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире на Радио NV.

В частности, он прокомментировал передачу в Конгресс США списка необходимого для Украины вооружения Главнокомандующим Вооруженными силами США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Речь идет о таком вооружении, которого Украина еще не получала, включая защищенную сеть связи Link 16 и ракеты класса "воздух-земля".

"Надо понимать, что Link 16 - это не только о F-16, и не только вообще о самолетах. Это в целом об объединении всех абсолютно коммуникационных систем и вообще о протоколе передачи информации. Защищенный протокол передачи информации в режиме онлайн для того, чтобы функционировали автоматизированные системы управления войсками", - сообщил Катков.

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В этой связи, по его словам, речь идет об общем взаимодействии, чтобы в реальности, в условиях сетево-центрических войн, пехотинец видел то, что видят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

"Это об очень мощных автоматизированных системах управления, которые позволяют оперировать своими войсками как единым целым и объединять систему сенсоров, средств поражения в такие разведывательные ударные контуры. Если сводиться только к авиации, то возьмем AWACS и F-16 - это означает, что самолет F-16 на своей аппаратуре, авиапилот на своей аппаратуре, на своих мониторах видит то, что видит AWACS", - сообщил Катков.

При этом, он уточнил, что Link 16 - это такая система, которая используется в США и странах НАТО.

"Страны, которые не входят в НАТО, вряд ли ее используют. Она не подлежит, как я понимаю, реэкспорту - экспорту в страны, которые не входят в НАТО", - подчеркнул Катков.

В то же время, он сообщил, что существует еще система Link 11, которая является более старой и простой, и имеет меньшие возможности.

"Скорее всего, Украина получила именно ее. Это предположение. Не сообщалось о том, какую систему обмена информации Украина получила в принципе", - сказал Катков.

Как сообщал УНИАН, 9 октября стало известно от источников телеканала CNN, что генерал Кристофер Каволи, составил список вооружений, которые США могли бы предоставить Украине для более эффективной борьбы с Россией. В этот перечень вошли ракеты "воздух-земля" и защищенная система связи, которую использует НАТО, известная как Link 16. Эти системы, как считается, могли бы значительно улучшить способность Украины противостоять агрессии.

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