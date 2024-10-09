Напоминается. что у ВСУ уже есть успешный опыт использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

Озвученные в СМИ мнения чиновников США о том, что ВСУ не смогут эффективно использовать крылатые ракеты AGM-158 JASSM из-за отсутствия преимущества в воздухе - очередной формальный повод не поставлять Украине дальнобойное вооружение, пишет Defense Express.

"Похоже, что чиновники в США решили продвигать еще одну формальную причину, почему еще нет "зеленого света" на дальнобойные ракеты воздушного базирования для Украины", - говорится в публикации.

Также отмечается, что для достижения хотя бы паритета с российской авиацией РФ необходимы десятки, если не сотни современных самолетов с новейшими средствами РЭБ и дальнобойными ракетами.

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Кроме того, как акцентировали в Defense Express, у ВСУ уже есть успешный опыт использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и даже не с полученных F-16, а с советских бомбардировщиков Cу-24М.

"И такой опыт должен быть серьезным аргументом в пользу того, почему Украина должна как можно быстрее получить к своим F-16 дальнобойные крылатые ракеты JASSM, включая разрешение бить ими по объектам, расположенным непосредственно на территории РФ", - резюмировали в Defense Express.

Почему ВСУ не разрешают бить вглубь России: другие отговорки Запада

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявлял, что Россия не отвела 90% своей авиации вглубь территории. По его словам, это ложь, которой западные союзники оправдывают непредоставление Украине права наносить удары переданным дальнобойным оружием по России.

Эксперт выражал уверенность, что применение дальнобойного ракетного вооружения по территории России обезоружило и критически ослабило бы российскую авиацию.

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