В этот перечень вошли ракеты "воздух-земля" и защищенная система связи, которую использует НАТО, известная как Link 16.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи, составил список вооружений, которые США могли бы предоставить Украине для более эффективной борьбы с Россией. В этот перечень вошли ракеты "воздух-земля" и защищенная система связи, которую использует НАТО, известная как Link 16. Эти системы, как считается, могли бы значительно улучшить способность Украины противостоять агрессии, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Секретное приложение к докладу о стратегии администрации Байдена передали Конгрессу в начале прошлого месяца. Среди предложенных вооружений была крылатая ракета Joint Air-to-Surface Standoff Missile и система обмена данными Link 16, которая способствует лучшей координации военных действий. Однако США пока не предоставили эти системы, что может быть связано с опасениями относительно возможного попадания чувствительных технологий в Россию.

Украина продолжает настаивать на получении более современного вооружения, включая ракеты большой дальности ATACMS. Во время недавней встречи с президентом Джо Байденом, Владимир Зеленский предоставил список российских объектов, которые он хочет поразить с помощью этих ракет. Хотя Байден не дал окончательного решения, лидеры договорились продолжить обсуждение этого вопроса.

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Администрация США утверждает, что предоставляет Украине все необходимое для ведения войны, но ограниченная поставка ракет большой дальности используется с целью поражения целей в Крыму. США также отмечают, что украинские беспилотники уже наносили успешные удары по объектам глубоко на территории России.

Поддержка Украины может измениться в зависимости от результатов президентских выборов в США. Если победит Дональд Трамп, американская политика в отношении войны может претерпеть серьезные изменения. Между тем администрация Байдена стремится гарантировать, что Украина будет иметь необходимые ресурсы для ведения боевых действий по крайней мере до конца 2025 года. Представители Пентагона работают над контрактами с американскими компаниями для поддержки и обслуживания вооружений в Украине.

Ситуация на поле боя остается сложной. Хотя Украина одержала определенные победы, Россия продолжает сосредотачивать усилия на востоке страны. По оценкам экспертов, для достижения существенных успехов России может потребоваться дополнительная мобилизация, но это создает серьезные политические риски для диктатора Владимира Путина.

Что предшествовало

Как писал УНИАН, Украина добивается снятия запрета на удары западными ракетами для глубоких ударов по территории РФ. В конце августа министр обороны Рустем Умеров сообщил, что США получили список целей, по которым Украина хотела бы ударить этими ракетами.

Чтобы не допустить снятия этих ограничений, в последние дни Россия начала демонстративно угрожать странам Запада войной, несмотря на свою очевидную неспособность победить даже Украину.

В Белом доме признались, что "очень серьезно" восприняли российский блеф и ослаблять ограничения для Украины не планируют.

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